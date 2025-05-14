У фінал автоматично проходять країни "Великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також країна-переможниця Швейцарія. Про результати голосування у першому півфіналі розповість Show 24.
До слова Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу
Перший півфінал Євробачення-2025: результати голосування
За результатами глядацького голосування, у фінал Євробачення-2025 пройшли такі країни:
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter.
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm.
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu.
- Ісландія: Væb – Róa.
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie.
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja.
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia.
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato.
- Португалія: Napa – Deslocado.
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray.
Хто пройшов у фінал Євробачення-2025 / Скриншот з відео
Однак за перемогу на пісенному конкурсі боротимуться не всі. Попрощалися з такими країнами:
- Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left.
- Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights.
- Азербайджан: Mamagama – Run With U.
- Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake.
- Кіпр: Theo Evan – Shh.
Зауважимо, що у півфіналах не голосують за представників "Великої п'ятірки" та за конкурсанта від країни-переможниці. Фінал Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 17 травня.