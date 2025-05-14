У фінал автоматично проходять країни "Великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також країна-переможниця Швейцарія. Про результати голосування у першому півфіналі розповість Show 24.

До слова Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Перший півфінал Євробачення-2025: результати голосування

За результатами глядацького голосування, у фінал Євробачення-2025 пройшли такі країни:

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter.

Kyle Alessandro – Lighter. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm.

Shkodra Elektronike – Zjerm. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu.

KAJ – Bara Bada Bastu. Ісландія: Væb – Róa.

Væb – Róa. Нідерланди: Claude – C'est La Vie.

Claude – C'est La Vie. Польща: Justyna Steczkowska – Gaja.

Justyna Steczkowska – Gaja. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia.

Gabry Ponte – Tutta l'Italia. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato.

Tommy Cash – Espresso Macchiato. Португалія: Napa – Deslocado.

Napa – Deslocado. Україна: Ziferblat – Bird of Pray.

Хто пройшов у фінал Євробачення-2025 / Скриншот з відео

Однак за перемогу на пісенному конкурсі боротимуться не всі. Попрощалися з такими країнами:

Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left.

Klemen – How Much Time Do We Have Left. Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights.

Red Sebastian – Strobe Lights. Азербайджан: Mamagama – Run With U.

Mamagama – Run With U. Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake.

Marko Bošnjak – Poison Cake. Кіпр: Theo Evan – Shh.

Зауважимо, що у півфіналах не голосують за представників "Великої п'ятірки" та за конкурсанта від країни-переможниці. Фінал Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 17 травня.