Цього вечора Європа побачила виступ й представників України – гурту Ziferblat з піснею Bird of Pray. Чи вдалось музикантам потрапити до фіналу, а також повний список фіналістів, яких обрали у першому півфіналі, – дізнавайтеся далі на Show 24.

Зверніть увагу Перевірте своїх фаворитів: 6 учасників Євробачення-2025, у яких помітили "російський слід"

Хто пройшов у фінал Євробачення-2025 з першого півфіналу

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter

Kyle Alessandro – Lighter Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Shkodra Elektronike – Zjerm Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu

KAJ – Bara Bada Bastu Ісландія: Væb – Róa

Væb – Róa Нідерланди: Claude – C'est La Vie

Claude – C'est La Vie Польща: Justyna Steczkowska – Gaja

Justyna Steczkowska – Gaja Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Gabry Ponte – Tutta l'Italia Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Tommy Cash – Espresso Macchiato Португалія: Napa – Deslocado

Napa – Deslocado Україна: Ziferblat – Bird of Pray

Євробачення-2025 і Україна: головне, що треба знати