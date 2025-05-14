Цього вечора Європа побачила виступ й представників України – гурту Ziferblat з піснею Bird of Pray. Чи вдалось музикантам потрапити до фіналу, а також повний список фіналістів, яких обрали у першому півфіналі, – дізнавайтеся далі на Show 24.
Зверніть увагу Перевірте своїх фаворитів: 6 учасників Євробачення-2025, у яких помітили "російський слід"
Хто пройшов у фінал Євробачення-2025 з першого півфіналу
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
- Ісландія: Væb – Róa
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Португалія: Napa – Deslocado
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray
Євробачення-2025 і Україна: головне, що треба знати
- Цього року конкурс приймає місто Базель, що у Швейцарії. Саме туди з'їхалися представники 37 країн, серед яких Ziferblat.
- Гурт представляє нашу країну з піснею Bird of Pray. Трек поєднує сучасне звучання з народними мотивами й символізує відродження та волю.
- Незмінним коментатором конкурсу залишається Тімур Мірошниченко, однак цього року до нього приєднаються зіркові колеги: Олександр Педан, Влад Куран та alyona alyona.
- Речницею від України на Євробаченні-2025 обрали Jerry Heil. Саме вона оголосить бали у фіналі.