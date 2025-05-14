Цього вечора Європа побачила виступ й представників України – гурту Ziferblat з піснею Bird of Pray. Чи вдалось музикантам потрапити до фіналу, а також повний список фіналістів, яких обрали у першому півфіналі, – дізнавайтеся далі на Show 24.

Зверніть увагу Перевірте своїх фаворитів: 6 учасників Євробачення-2025, у яких помітили "російський слід"

Хто пройшов у фінал Євробачення-2025 з першого півфіналу

  • Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
  • Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
  • Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
  • Ісландія: Væb – Róa
  • Нідерланди: Claude – C'est La Vie
  • Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
  • Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  • Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  • Португалія: Napa – Deslocado
  • Україна: Ziferblat – Bird of Pray

Євробачення-2025 і Україна: головне, що треба знати

  • Цього року конкурс приймає місто Базель, що у Швейцарії. Саме туди з'їхалися представники 37 країн, серед яких Ziferblat.
  • Гурт представляє нашу країну з піснею Bird of Pray. Трек поєднує сучасне звучання з народними мотивами й символізує відродження та волю.
  • Незмінним коментатором конкурсу залишається Тімур Мірошниченко, однак цього року до нього приєднаються зіркові колеги: Олександр Педан, Влад Куран та alyona alyona.
  • Речницею від України на Євробаченні-2025 обрали Jerry Heil. Саме вона оголосить бали у фіналі.