Так, речницею від України на Євробаченні-2025 стане Jerry Heil, яка представляла нашу країну на конкурсі разом з alyona alyona у 2024 році. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Євробачення.
До речі Євробачення-2025 вже незабаром: усі пісні учасників цьогорічного пісенного конкурсу
У день гранд-фіналу, 17 травня, Jerry Heil оголосить бали від Національного журі України у прямому ефірі.
Євробачення – це сім'я. Коли ти стаєш її частиною, ваш зв'язок – це назавжди. Це "safe place", де ти можеш бути собою, а музика твоєї душі може бути почутою. Ще минулого року ми казали, як мріємо, щоб українська музика звучала світом не від конкурсу до конкурсу, а повсякчас – і яка ж радість бачити, що тепер це відбувається!,
– сказала співачка.
Jerry Heil зазначила, що оголосить 12 балів від України в кульмінаційний для учасників момент.
Але, пам'ятаючи кухню зсередини, точно знаю: до цього між артистами вже зав'яжеться неймовірний музичний зв'язок. У цьому і є вся суть Євробачення – це не просто конкурс, а справжній музичний кемп, фестиваль свободи й любові,
– додала вона.
Коротко про Євробачення-2025
- Нагадаємо, що минулого року на Євробаченні перемогли представники від Швейцарії Nemo з піснею The Code. Цьогоріч пісенний конкурс пройде у місті Базель.
- Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал – на 17 травня.
- Україну на Євробаченні-2025 представить гурт Ziferblat. Колектив переміг у фіналі Національного відбору, який відбувся 8 лютого, з піснею Bird of pray.