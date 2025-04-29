Так, речницею від України на Євробаченні-2025 стане Jerry Heil, яка представляла нашу країну на конкурсі разом з alyona alyona у 2024 році. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Суспільне Євробачення.

До речі Євробачення-2025 вже незабаром: усі пісні учасників цьогорічного пісенного конкурсу

У день гранд-фіналу, 17 травня, Jerry Heil оголосить бали від Національного журі України у прямому ефірі.

Євробачення – це сім'я. Коли ти стаєш її частиною, ваш зв'язок – це назавжди. Це "safe place", де ти можеш бути собою, а музика твоєї душі може бути почутою. Ще минулого року ми казали, як мріємо, щоб українська музика звучала світом не від конкурсу до конкурсу, а повсякчас – і яка ж радість бачити, що тепер це відбувається!,

– сказала співачка.

Jerry Heil зазначила, що оголосить 12 балів від України в кульмінаційний для учасників момент.

Але, пам'ятаючи кухню зсередини, точно знаю: до цього між артистами вже зав'яжеться неймовірний музичний зв'язок. У цьому і є вся суть Євробачення – це не просто конкурс, а справжній музичний кемп, фестиваль свободи й любові,

– додала вона.

Коротко про Євробачення-2025