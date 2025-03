Поки глядачі в очікуванні грандіозного шоу, вже оголосили всі пісні учасників цьогорічного конкурсу – відео можна подивитися на ютуб-каналі Євробачення, передає Show 24. Тож ознайомлюйтесь і обирайте фаворита.

Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu: дивіться відео онлайн

Австрія: JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн

Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн

Франція: Louane – Maman: дивіться відео онлайн

Нідерланди: Claude – C'est La Vie: дивіться відео онлайн

Фінляндія: Erika Vikman – Ich komme: дивіться відео онлайн

Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato: дивіться відео онлайн

Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights: дивіться відео онлайн

Україна: Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm: дивіться відео онлайн

Мальта: Miriana Conte – Serving: дивіться відео онлайн

Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro: дивіться відео онлайн

Велика Британія: Remember Monday – What The Hell Just Happened?: дивіться відео онлайн

Кіпр: Theo Evan – Shh: дивіться відео онлайн

Чехія: Adonxs – Kiss Kiss Goodbye: дивіться відео онлайн

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia: дивіться відео онлайн

Литва: Katarsis – Tavo akys: дивіться відео онлайн

Греція: Klavdia – Asteromáta: дивіться відео онлайн

Австралія: Go-Jo – Milkshake Man: дивіться відео онлайн

Німеччина: Abor & Tynna – Baller: дивіться відео онлайн

Грузія: Mariam Shengelia – Freedom: дивіться відео онлайн

Ірландія: Emmy – Laika Party: дивіться відео онлайн

Швейцарія: Zoë Më – Voyage: дивіться відео онлайн

Португалія: Napa – Deslocado: дивіться відео онлайн

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter: дивіться відео онлайн

Польща: Justyna Steczkowska – Gaja: дивіться відео онлайн

Азербайджан: Mamagama – Run With U: дивіться відео онлайн

Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left: дивіться відео онлайн

Данія: Sissal – Hallucination: дивіться відео онлайн

Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi: дивіться відео онлайн

Іспанія: Melody – Esa diva: дивіться відео онлайн

Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son: дивіться відео онлайн

Вірменія: Parg – Survivor: дивіться відео онлайн

Сербія: Princ – Mila: дивіться відео онлайн

Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake: дивіться відео онлайн

Ісландія: Væb – Róa: дивіться відео онлайн

Чорногорія: Nina Žižić – Dobrodošli: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Україна на Євробаченні-2025 виступить у першій половині першого півфіналу 13 травня. Наразі букмекери прогнозують гурту Ziferblat 9 місце. Колектив переміг на Нацвідборі з піснею Bird of Pray. У топ 5, за оцінками букмекерів, входять Швеція, Австрія, Ізраїль, Франція та Нідерланди, але все ще може змінитися.