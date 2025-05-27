Про це гурт повідомив на пресконференції, присвяченій їхньому поверненню з Євробачення, передає Show 24. На конкурсі вони посіли 9 місце. Зустріч з журналістами модерував Тімур Мірошниченко, незмінний голос Євробачення в Україні.

До слова Катерина Павленко розсекретила, чому її виключили зі складу нацжурі Євробачення-2025

Учасники Ziferblat поділилися, що попри тиждень вдома, вони все ще не до кінця відрефлексували свої почуття та емоції.

Майже одразу після прильоту у нас був великий концерт у Києві. Євробачення – це точно важливий етап у нашому житті, але не вершина. Ми бачимо його як старт для подальшого руху в Європі. Сьогодні українська музика має шанс звучати по всьому світу – і ми хочемо цим шансом скористатись,

– розповіли музиканти.

Як подарунок гостям, гурт виконав акустичну версію конкурсної пісні Bird Of Pray та композицію "Для чого ти прийшла?".



Ziferblat / Фото пресслужби

Музиканти також натякнули на можливі творчі колаборації з учасниками цьогорічного Євробачення. Зокрема, з представниками Литви Katarsis та португальськими артистами з NAPA.

Також артисти підбили підсумки збору на роботизовані машини для гуманітарного розмінування. Гурт уже зібрав 2 мільйони гривень разом із Благодійною організацією Сергія Притули, "ПриватБанком" і Mastercard, а також за підтримки Суспільного. Ці кошти підуть на закупівлю двох "ЗМІЇВ" – спеціальних машин для розмінування.

Найближчим часом плануємо завершити збір, придбати техніку та відправити її на полігон. Можливо, самі туди поїдемо – усе проконтролювати й прозвітувати,

– додали музиканти.

Після пресконференції Ziferblat провели автограф-сесію для шанувальників.



Ziferblat / Фото пресслужби

Нагадаємо, після участі в Євробаченні-2025 гурт Ziferblat дав концерт у Києві. Після виступу почалась повітряна тривога, а над майданчиком пролітав ворожий дрон.