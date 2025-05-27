Об этом группа сообщила на пресс-конференции, посвященной их возвращению с Евровидения, передает Show 24. На конкурсе они заняли 9 место. Встречу с журналистами модерировал Тимур Мирошниченко, неизменный голос Евровидения в Украине.

К слову Екатерина Павленко рассекретила, почему ее исключили из состава нацжури Евровидения-2025

Участники Ziferblat поделились, что несмотря на неделю дома, они все еще не до конца отрефлексировали свои чувства и эмоции.

Почти сразу после прилета у нас был большой концерт в Киеве. Евровидение – это точно важный этап в нашей жизни, но не вершина. Мы видим его как старт для дальнейшего движения в Европе. Сегодня украинская музыка имеет шанс звучать по всему миру – и мы хотим этим шансом воспользоваться,

– рассказали музыканты.

В качестве подарка гостям, группа исполнила акустическую версию конкурсной песни Bird Of Pray и композицию "Для чего ты пришла?".



Ziferblat / Фото пресс-службы

Музыканты также намекнули на возможные творческие коллаборации с участниками нынешнего Евровидения. В частности, с представителями Литвы Katarsis и португальскими артистами из NAPA.

Также артисты подвели итоги сбора на роботизированные машины для гуманитарного разминирования. Группа уже собрала 2 миллиона гривен вместе с Благотворительной организацией Сергея Притулы, "ПриватБанком" и Mastercard, а также при поддержке Общественного. Эти средства пойдут на закупку двух "СМИИВ" – специальных машин для разминирования.

В ближайшее время планируем завершить сбор, приобрести технику и отправить ее на полигон. Возможно, сами туда поедем – все проконтролировать и отчитаться,

– добавили музыканты.

После пресс-конференции Ziferblat провели автограф-сессию для поклонников.



Ziferblat / Фото пресс-службы

Напомним, после участия в Евровидении-2025 группа Ziferblat дала концерт в Киеве. После выступления началась воздушная тревога, а над площадкой пролетал вражеский дрон.