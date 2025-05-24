К тому же над локацией пролетал вражеский дрон. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ziferblat.

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Так, представители Украины на Евровидении-2025 выступили в культурном пространстве "В'ява", что расположен возле Оранжереи на ВДНХ. После двухчасового концерта в столице началась воздушная тревога.

Pov: ты только что закончил свой концерт в Украине и российский дрон пролетает над площадкой. Нас заставили лечь, но это бы не спасло нас в случае атаки. Мы просто сделали это инстинктивно. Россия – террористическое государство,

– написали участники Ziferblat в сторис.

Ziferblat попал под атаку российских дронов во время концерта в Киеве / Скриншоты из инстаграм-сторис

Музыканты также опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов. Кроме того, фронтмен группы Даниил Лещинский поделился подробностями инцидента.

Концерт прошел прекрасно, но после его завершения у нас должна была быть небольшая встреча со слушателями. Но когда она началась, то произошла воздушная тревога в Киеве и шахед летал рядом. Я об этом знал и попросил вас покинуть территорию, потому что это опасно. Я вас очень прошу, призываю, не пренебрегать воздушной тревогой. Мы еще много раз встретимся, но наше здоровье важнее,

– отметил певец.

Ziferblat попал под атаку вражеских дронов в Киеве: смотрите видео онлайн

К счастью, никто тогда не пострадал, однако уже после полуночи 24 мая Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и "Шахедами", что повредила жилые дома в нескольких районах, в частности Днепровском, Соломенском и Оболонском. Уже известно о 15 пострадавших.

Напомним, Ziferblat представлял Украину на Евровидении-2025 с песней Bird of Pray и занял 9 место, получив высокую оценку от зрителей.