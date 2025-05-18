В финале Евровидения-2025 Ziferblat завоевал 9 место. Коллектив получил 218 баллов суммарно от публики и судей, сообщает Show 24.

Важно Какая страна победит в этом году: текстовая трансляция гранд-финала Евровидения-2025

От национальных жюри представители Украины получили 60 баллов, а от зрителей – 158 баллов.

Ziferblat достойно представил Украину на Евровидении-2025. Коллектив выступил с песней Bird of Pray, которая символизирует непростые времена, с которыми столкнулась страна. В то же время в треке музыканты выражают молитвенную надежду на лучшее.

В конце своего выступления вокалист поблагодарил Европу за поддержку и сказал: "Слава Украине!".

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Что известно о Евровидении-2025

Песенный конкурс – 69-й по счету – прошел в швейцарском городе Базель. Финал конкурса состоялся 17 мая на арене St. Jakobshalle. Швейцария принимает конкурс в третий раз, после своей последней победы в 1988 году и Евровидения 1989, которое прошло в Лозанне.

В конкурсе приняли участие 37 стран. Черногория вернулась на Евровидение после двух лет паузы, а Молдова отказалась от участия.

Полуфиналы прошли 13 и 15 мая, а финал – 17 мая. Каждый из прямых эфиров имел собственную тему, объединенную девизом "Добро пожаловать домой".