Ziferblat выступил в финале Евровидения-2025 под номером 7, который достался группе по результатам жеребьевки. Зал отреагировал на их номер безумными овациями. Коллективу удалось покорить европейскую публику глубоким номером и чувственной композицией. Об этом сообщает Show 24.

Чувственное и трогательное выступление вокалист Даниил Лещинский завершил не только благодарностью Европе, но и словами "Слава Украине!".

Что означает номер и песня Ziferblat

Центральным образом композиции Bird of Pray является птичка, которая символизирует свободу и возрождение. Птица – это не только предвестник весны, но и символ жизни и надежды на лучшее будущее. Песня является рефлексией на нынешние реалии украинцев. Это тоска по родному дому, боль от потерь, но также молитва, надежда на победу, поддержка близких.

Режиссером номера стала Мария Коростелева. Согласно песне, вдохновением для нее стал соловей, который поет вопреки всему. В выступлении Ziferblat передана эстетика 70-х, символика самой группы, акцент на образах, яркие и красочные световые эффекты.

Наряды для музыкантов создал Иван Фролов. Костюмы объединяются общим элементом – сердце (это символ и Евровидения, и бренда FROLOV). Образы, украшения в виде мальв, – передают силу духа, которую невозможно сломать.

Текст песни представителя Украины на Евровидении-2025

Зайдешь-зайдешь и ко мне,

Моя птичка.

Крыльями песня взлетает тяжелая...

Серденько-сердце любимое,

Не волнуйся,

Судьба доверила мир

Последним из нас...

Я ищу света, горы сверну,

And

Припев:

I call you Fly Bird,

I'm begging you,

Begging you please just

Lіve! Поделись

Мое сердце с тем, кто

Заботится обо мне

И мой маленький мир молится!

Возвращайся, возвращайся домой,

Родная тропинка,

Пение перелетных птиц

Родит весну.

Припев.



Лети как птица!

Куда ты летишь

Я прошу тебя, пожалуйста, просто

Лети! Поделись

Мое сердце с тем, кто

Летает в воздухе.

Я прошу тебя,

Умоляю тебя, пожалуйста, просто

Пожайлуйте! Поделись

Моим сердцем с тем, кто

Заботится обо мне

And my littlest bird of prayer!

Перевод песни представителя Украины на Евровидении-2025

Зайдешь-зайдешь и ко мне,

Моя птичка,

Крыльями песня взлетает тяжелая...

Сердечко, сердечко любимое,

Не волнуйся,

Судьба доверила мир

Последним из нас...

Я ищу света, горы сверну,

Припев:

И я зову тебя.

Лети, птичка,

Я умоляю тебя.

Умоляю тебя, пожалуйста, просто

Живи, поделись

Мое сердце с тем, кто

Заботится обо мне и моей маленькой молитвенной птичке.

Возвращайся-возвращайся домой,

Родная тропинка,

Пение перелетных птиц

Родит весну

Припев.



Лети, как птичка.

Куда ты идешь?

Я умоляю тебя, пожалуйста, просто живи.

Подели мое сердце с тем, кто

Летит, птичка.

Я умоляю тебя,

Умоляю тебя, пожалуйста, просто

Живи, поделись

Мое сердце с тем, кто

Заботится обо мне и моей маленькой молитвенной птичке.