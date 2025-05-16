Грандфинал Евровидения-2025 состоится уже в эту субботу, 17 мая. Украина появится на сцене под номером – 7, пишет Show 24.
Важно 26 лучших конкурсантов этого года: известны все финалисты Евровидения-2025
Группа Ziferblat во второй раз выйдет на сцену конкурса с песней Bird of Pray в финале Евровидения-2025. На этот раз представителей Украины, как и других участников, будут оценивать не только зрители, но и национальные жюри из каждой страны.
С 2024 года в правилах жеребьевки по порядковым номерам появилось обновление – "выбор продюсера". Если участник вытащил именно эту карточку, это означало, что его место в финале определят организаторы конкурса. Такое нововведение добавили для того, чтобы сбалансировать выступления фаворитов и разножанровые номера.
Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Испания: Melody – Esa diva
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
- Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Исландия: Væb – Róa
- Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
- Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Германия: Abor & Tynna – Baller
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Швейцария: Zoë Më – Voyage
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Португалия: Napa – Deslocado
- Дания: Sissal – Hallucination
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Франция: Луан – Maman
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
Чего ожидать от финала Евровидения-2025
Участие в последнем этапе конкурса примут 26 музыкантов, артистов и коллективов. По десять участников из каждого полуфинала и еще шестеро – представители "Большой Пятерки" и страны-победителя.
Букмекеры прогнозируют победу Швеции – группе KAJ с танцевальной песней Bara Bada Bastu. У них сейчас больше всего шансов на победу. Однако, как показывает опыт прошлого года, букмекеры могут ошибаться – как относительно победителя, так и относительно того, какое место Украина займет по результатам финала.
На сцене грандфинала Евровидения-2025 будут выступать звезды конкурса. В частности, фаны ожидают номер победителей Евровидения-2024 – Nemo.