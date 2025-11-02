О премьерах этой недели читайте в материале 24 Канала. Слушайте и добавляйте в свой плейлист!

Тоже интересно Riki Tiki, Boże jak ja lubię: 7 польских песен, что завирусились в украинском тиктоке

Ziferblat

Группа Ziferblat презентовала римейк легендарной песни Назария Яремчука "Несравненный мир красоты". Музыканты создали его в рамках проекта Re:Yaremchuk, цель которого – сохранить и переосмыслить культурное наследие исполнителя. Артисты стремились найти баланс между аутентичностью оригинала и современным звучанием.

Мы хотели разгладить хаотичность гармоний и сделать композицию более структурной. Добавили рок-н-ролльной энергии, превратив песню в историю, в которой Карпаты чувствуются не только в трембитах или вокальном вибрато, но и в самой музыке – в ритме, погоде и атмосфере,

– поделились участники группы Ziferblat.

Ziferblat – "Несравненный мир красоты": смотрите видео онлайн

The Вуса и Степан Гига

Артем Пивоваров представил песню Mamma Mia в рамках своего проекта The Вуса, которую записал со Степаном Гигой. Для народного артиста Украины это первый дуэтный релиз за всю карьеру.

Я благодарен Степану за открытость к экспериментам и доверие. В этой работе традиционно преобладает ощущение легкости, присущее проекту The Вуса. Пусть Mamma Mia станет саундтреком, что будет поднимать настроение и добавлять светлых мыслей,

– сказал Пивоваров.

The Вуса и Степан Гига – Mamma Mia: смотрите видео онлайн

"ДахаБраха"

Этно-хаус группа ДахаБраха выпустила клип на песню "Козак", который артисты создали в сотрудничестве с британским режиссером Томасом Джеймсом. Трек вошел в дебютный альбом коллектива "Спокойной ночи", который вышел в 2006 году, а теперь будет представлен и в новом сборнике, но уже с более ярким и громким звучанием.

"ДахаБраха" – "Козак": смотрите видео онлайн

KOLA

KOLA презентовала откровенную песню "Кофеин" – о сильной связи между двумя влюбленными.

Это очень откровенная песня – о стремлении оставаться для своего любимого той самой музой, быть его героиней и вдохновением. В этом желании – вся женская откровенность: даже когда все расшатано, даже когда любовь разбавлена "лишней водой", она все равно стремится к нему, как к своему Моисею, своему проводнику сквозь хаос и пустыню чувств,

– рассказала певица.

KOLA – "Кофеин": смотрите видео онлайн

VLADA K и ШУГАР

VLADA K и ШУГАР выпустили совместный трек "Заведу кота", который имеет глубокий месседж: право каждого человека оставаться собой, даже когда навязывают чужие стандарты.

С первого взгляда песня может казаться шуточной, но для меня кот в ней – это образ свободы и внутренней силы. Он будто напоминает, что мы можем быть нежными, веселыми, но в то же время оставаться независимыми. Я люблю эту двойственность – играть со смыслами, чтобы слушатель сам решил, что кот означает для него лично,

– объяснила VLADA K.

VLADA K и ШУГАР – "Заведу кода": смотрите видео онлайн

Павел Табаков

Победитель проектов "Шанс" и "Голос страны" Павел Табаков презентовал песню на стихотворение "Она не знает молитвы" украинской поэтессы Марьяны Савки, который она написала в 2015 году, когда была АТО.

В клипе снялась реальная пара: профессиональная танцовщица Роксолана и военнослужащий Александр. В 2023 году мужчина получил тяжелое ранение на Донбассе. Он пережил сложное лечение, протезирование и реабилитацию. Когда Александр был на восстановлении во Львове, то решил пойти на уроки танцев, где и встретил Роксолану.

Павел Табаков – "Она не знает молитвы": смотрите видео онлайн

GRISANA

GRISANA запремьерила клип на трек GAZ, который вошел в ее дебютный альбом "Роскошная и злая". В видеоработе певица играет роль страстной полицейской, а хореографию поставила Яна Цибульская.

GRISANA – GAZ: смотрите видео онлайн

MELOVIN и alyona alyona

MELOVIN и alyona alyona презентовали совместную песню "Не похожи". Артисты договорились о дуэте еще во время Национального отбора на Евровидение-2025.

Я счастлива, что у нас получилась такая добрая и искренняя работа с MELOVIN. У нас произошла синергия сразу на студии, и результат точно должен понравиться нашим разным аудиториям. Этот трек очень проникновенный – он уже дает нам первые звоночки о том, что скоро придет зима, а с ней – время магии, тепла и веры в то, что произойдет что-то необычное и очень светлое,

– прокомментировала премьеру рэперша.

MELOVIN и alyona alyona – "Не похожи": смотрите видео онлайн

Тина Кароль

Тина Кароль выпустила песню "Небесами".

Тина Кароль – "Небесами": смотрите видео онлайн

ХАС

ХАС представил клип на песню "Так не честно", режиссером которого стала Мария Халпахчи. Она работала над видео для рэпера A$AP Rocky, певиц Дуа Липы, Майли Сайрус и других мировых артистов.

ХАС – "Так не честно": смотрите видео онлайн

Bloom Twins

Дэнс-поп дуэт украинских близняшек Bloom Twins и австрийцы Klangkarussell презентовали трек Cross The Border – об украинских семьях, которых разделила война.

Наш папа, дедушки с бабушками до сих пор в Украине проживают ужас и боль этой страшной войны, вместе с частью нашей команды, которая базируется в Киеве. Чтобы просто взять своего папу за руку или потанцевать с ним, нам нужно преодолеть 25-ти часовое путешествие под ракетными обстрелами и атаками "Шахедов",

– рассказали близняшки.

Bloom Twins – Cross The Border: смотрите видео онлайн