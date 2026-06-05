Об этом сообщает People.
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Мадонна вышла на сцену в гламурном розовом корсете, который сочетала с чулками в тон и серебряными сапогами на шнуровке. Свой образ она дополнила массивными синими очками и колье.
Артистка исполнила любимые хиты поклонников из альбома 2005 года Confessions on a Dance Floor и представила несколько новых песен из будущего альбома Confessions II.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Привет, геи!,
– обратилась Мадонна к публике.
Позже вспыхнули радужные огни, а на экранах с обеих сторон сцены появились фотографии выдающихся деятелей ЛГБТКИА+ сообщества, в частности трансгендерной активистки Марши П. Джонсон, художника Кита Харинга и фотографа Роберта Меплторпа, чьи работы вдохновили Мадонну на написание книги "Секс".
Во время шоу королева поп-музыки спела старые треки – Hung Up, Get Together, I Love New York, а также новые песни – I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love, которую записала вместе с Сабриной Карпентер. На концерте присутствовали бойфренд певицы Аким Моррис и ее 20-летняя дочь Мерси.
Когда выйдет альбом Confessions II?
- Confessions II – это продолжение альбома Confessions on a Dance Floor, который вышел в 2005 году и получил премию Грэмми в номинации "Лучший электронный/танцевальный альбом".
- В Confessions on a Dance Floor вошли такие популярные песни, как Hung Up и Sorry.
- Первый сингл из будущего альбома, Bring Your Love, певица представила 30 апреля, а премьера Confessions II состоится 3 июля.