Об этом сообщает People.

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Мадонна вышла на сцену в гламурном розовом корсете, который сочетала с чулками в тон и серебряными сапогами на шнуровке. Свой образ она дополнила массивными синими очками и колье.

Артистка исполнила любимые хиты поклонников из альбома 2005 года Confessions on a Dance Floor и представила несколько новых песен из будущего альбома Confessions II.

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Привет, геи!,

– обратилась Мадонна к публике.

Позже вспыхнули радужные огни, а на экранах с обеих сторон сцены появились фотографии выдающихся деятелей ЛГБТКИА+ сообщества, в частности трансгендерной активистки Марши П. Джонсон, художника Кита Харинга и фотографа Роберта Меплторпа, чьи работы вдохновили Мадонну на написание книги "Секс".

Во время шоу королева поп-музыки спела старые треки – Hung Up, Get Together, I Love New York, а также новые песни – I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love, которую записала вместе с Сабриной Карпентер. На концерте присутствовали бойфренд певицы Аким Моррис и ее 20-летняя дочь Мерси.

Когда выйдет альбом Confessions II?