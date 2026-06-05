По данным полиции Лос-Анджелеса, 81-летнего актера нашли во дворе его дома утром 3 июня. Мужчина был без сознания и имел многочисленные ножевые ранения в грудь, передает The Guardian.

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Сына подруги Джеймса Хэнди, 44-летнего Майкла Гледхилла, обвинили в убийстве и арестовали. К подозреваемому установлен залог в размере 2 миллионов долларов.

Согласно заявлению полиции, тот, кто звонил в службу 911, сказал: "Я сын человеческий, я только что убил человека грех". Когда правоохранители прибыли на место происшествия, Гледхилл заявил, что он "тот, кого они искали".

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Подозреваемый проживает по этому адресу со своей матерью, которая является подругой жертвы,

– говорится в заявлении.

Джеймс Хэнди родился в Нью-Йорке. Он начал свою карьеру в 1977 году в сериале "Надежда Райан".

Актер снялся в таких проектах: "Логан", "K-911", "Закон и порядок", "Морская Полиция: Лос-Анджелес", "Мыслить как преступник". Его последняя роль была в фильме 2022 года "Топ Ган: Меверик".

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