Пьер Дени снялся в третьем и четвертом сезонах популярного сериала от Netflix, где сыграл Луи де Леона, генерального директора модного гиганта JVMA. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник смерть Пьера Дени подтвердили его дочери. Актер умер от осложнений, вызванных болезнью.

С глубоким потрясением мы сообщаем о смерти Пьера Дени, которая произошла в этот понедельник после внезапного и тяжелого случая БАС,

– говорится в заявлении.

Для справки! Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга, что приводит к потере мышечного контроля и паралича по мере прогрессирования заболевания.

Кроме роли в сериале "Эмили в Париже", актер снялся в более 100 фильмах и сериалах во Франции. В частности, известен по работе во французских мыльных операх "Жизнь прекрасна" и "Завтра принадлежит нам", пишет Variety.

Напомним, что на прошлой неделе в Греции начались съемки 6-го сезона сериала "Эмили в Париже", который станет последним. Пока Netflix не объявил дату премьеры.

Лили Колинз, которая сыграла главную роль, рассказала, что в финальном сезоне будет все, за что зрители полюбили сериал и его героев. Актриса поделилась, что их ждет смесь гламура, приключений, моды и любви.