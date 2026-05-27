Печальную весть сообщили на фейсбук-странице театра "Личности", где работает мужчина.

26 мая команда театра распространила пост со словами поддержки для Дмитрия Оськина и его семьи.

Театр выражает искреннее соболезнование нашему замечательному актеру Дмитрию Оскину по поводу тяжелой утраты – смерти жены Лики. Пусть покоится с Богом,

– говорится в публикации.

Сам Дмитрий пока эту новость не комментировал, поэтому причина смерти жены актера остается неизвестной.

Чем известен Дмитрий Оськин?

Актер родился 14 февраля 1958 года, сейчас ему 68. Он учился в Киевском университете культуры и искусств.

Сначала Дмитрий Оскин получил известность как конферансье. Он работал со многими украинскими звездами, в частности, с Ириной Билык, Александром Пономаревым, Натальей Могилевской и другими артистами.

Для контекста! Конферансье – это ведущий концертной или сценической программы. Простыми словами, это тот человек, который объявляет номера артистов, выступления и общается с публикой в паузах.

Ирина Билык и Дмитрий Оскин / Архивное фото с фейсбук-страницы актера

Позже Оскин начал сниматься в различных телевизионных шоу, а затем перешел к работе в кино и сериалах. Зрители могли видеть актера в сериалах "Бешеные соседи", "Женский доктор. Новая жизнь", "Успеть до 30", "Стажер" и многих других.

В 2025 году Дмитрий Оскин рассказывал, что он также активно работает в Академическом ансамбле песни и танца Национальной гвардии Украины – режиссером, постановщиком и ведущим. К тому же играет в спектаклях.