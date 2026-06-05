За даними поліції Лос-Анджелеса, 81-річного актора знайшли на подвір'ї його будинку вранці 3 червня. Чоловік був непритомний і мав численні ножові поранення в груди, передає The Guardian.
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Сина подруги Джеймса Генді, 44-річного Майкла Гледхілла, звинуватили у вбивстві та заарештували. До підозрюваного встановлено заставу в розмірі 2 мільйонів доларів.
Згідно з заявою поліції, той, хто дзвонив у службу 911, сказав: "Я син людський, я щойно вбив людину гріх". Коли правоохоронці прибули на місце події, Гледхілл заявив, що він "той, кого вони шукали".Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Підозрюваний проживає за цією адресою зі своєю матір'ю, яка є подругою жертви,
– йдеться у заяві.
Джеймс Генді народився у Нью-Йорку. Він розпочав свою кар'єру у 1977 році в серіалі "Надія Раяна".
Актор знявся у таких проєктах: "Логан", "K-911", "Закон і порядок", "Морська Поліція: Лос-Анджелес", "Криміналісти: мислити як злочинець". Його остання роль була у фільмі 2022 року "Топ Ґан: Меверік".
Хто з акторів помер нещодавно?
- Нагадаємо, нещодавно помер французький актор П'єр Дені, відомий за роллю Луї де Леона, генерального директора модного гіганта JVMA, в серіалі "Емілі в Парижі".
- Чоловіку було 69 років. Він боровся з бічним аміотрофічним склерозом. Доньки П'єра Дені повідомили, що він помер від ускладнень, спричинений хворобою.