Это благотворительное мероприятие с участием звезд, где собирают средства на исследование СПИДа. Он широко известно как одно из самых гламурных мероприятий французского кинофестиваля, пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Лорен Санчес появилась в разноцветном платье с оттенками синего, фиолетового и серебристого. Платье без бретелек, с вырезом в форме сердца, украшено бисером и имеет короткий шлейф. Свой образ журналистка дополнила украшениями и клатчем. Она также элегантно уложила волосы и сделала сдержанный макияж.

Джефф Безос надел классический черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Getty Images

Нынешний гала-концерт ведет актриса и певица Тараджи Хенсон, а среди других гостей – актер Колман Доминго, супермодель и актриса Хайди Клум, оскароносный актер Эдриан Броуди.

Отношения Джеффа Безоса с Лорен Санчес

Отметим, что в этом месяце Лорен Санчес отпраздновала девичник перед свадьбой с Джеффом Безосом. Празднование началось в парижском ресторане Lafayette's 15 мая. Среди гостей были Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Кэти Перри и Ева Лонгория. Инсайдер рассказал, что на вечеринке было 13 девушек.

Сообщается, что Безос и Санчес уже разослали приглашения на свадьбу и планируют пожениться в Италии у побережья Венеции. Празднование состоится на их яхте стоимостью 500 миллионов долларов в июне. Ожидается, что на свадьбе будут звездные гости.

Пара объявила о своих отношениях в 2019 году. Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес в мае 2023 года.