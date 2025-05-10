Традиційно Тімур Мірошниченко коментуватиме два півфінали та гранд-фінал. Однак цьогоріч у кожному шоу до ведучого долучаться співкоментатори, пише Show 24 з посиланням на Суспільне.

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Разом з Тімуром Мірошниченком Євробачення-2025 в Україні коментуватимуть телеведучий і громадський діяч Олександр Педан, комік Влад Куран та реперка alyona alyona.

Перший півфінал (13 травня) – Тімур Мірошниченко та Олександр Педан.

Другий півфінал (15 травня) – Тімур Мірошниченко і Влад Куран.

Гранд-фінал (17 травня) – Тімур Мірошниченко та alyona alyona.

Коментатори Євробачення-2025 в Україні

Мірошниченко розповів, що давно знайомий з Олександром Педаном, у них було багато спільних проєктів. А Влад Куран, як зазначив ведучий, – справжній єврофан, "всім серцем та душею" любить цей пісенний конкурс. Тімур також поділився, що буде дуже радий попрацювати з alyona alyona.

Олександр Педан зазначив, що одразу погодився стати співкоментатором Євробачення. Телеведучий готується, слухаючи в автівці пісні інших країн та заслуховує треки гурту Ziferblat.

Але точно знаю, що буду коментувати, як звичайний глядач. Експертності від мене навряд почуєте. Відповідатиму за настрій!,

– додав Педан.

Влад Куран вважає, що гурт Ziferblat здивує Європу та каже, що таких представників від України ще не було. А реперка alyona alyona зізналась, що рада коментувати пісенний конкурс разом з Тімуром Мірошниченком.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025 під номером 5.