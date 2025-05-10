Традиционно Тимур Мирошниченко будет комментировать два полуфинала и гранд-финал. Однако в этом году в каждом шоу к ведущему присоединятся сокомментаторы, пишет Show 24 со ссылкой на Общественное.
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Вместе с Тимуром Мирошниченко Евровидение-2025 в Украине будут комментировать телеведущий и общественный деятель Александр Педан, комик Влад Куран и рэперка alyona alyona.
- Первый полуфинал (13 мая) – Тимур Мирошниченко и Александр Педан.
- Второй полуфинал (15 мая) – Тимур Мирошниченко и Влад Куран.
- Гранд-финал (17 мая) – Тимур Мирошниченко и alyona alyona.
Комментаторы Евровидения-2025 в Украине
Мирошниченко рассказал, что давно знаком с Александром Педаном, у них было много совместных проектов. А Влад Куран, как отметил ведущий, – настоящий еврофан, "всем сердцем и душой" любит этот песенный конкурс. Тимур также поделился, что будет очень рад поработать с alyona alyona.
Александр Педан отметил, что сразу согласился стать сокомментатором Евровидения. Телеведущий готовится, слушая в машине песни других стран и заслушивает треки группы Ziferblat.
Но точно знаю, что буду комментировать, как обычный зритель. Экспертности от меня вряд ли услышите. Буду отвечать за настроение!,
– добавил Педан.
Влад Куран считает, что группа Ziferblat удивит Европу и говорит, что таких представителей от Украины еще не было. А реперка alyona alyona призналась, что рада комментировать песенный конкурс вместе с Тимуром Мирошниченко.
Напомним, что группа Ziferblat выступит в первом полуфинале Евровидения-2025 под номером 5.