Пока зрители в ожидании грандиозного шоу, уже объявили все песни участников нынешнего конкурса – видео можно посмотреть на ютуб-канале Евровидение, передает Show 24. Поэтому ознакомляйтесь и выбирайте фаворита.

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu: смотрите видео онлайн

Австрия: JJ – Wasted Love: смотрите видео онлайн

Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн

Франция: Louane – Maman: смотрите видео онлайн

Нидерланды: Claude – C'est La Vie: смотрите видео онлайн

Финляндия: Erika Vikman – Ich komme: смотрите видео онлайн

Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato: смотрите видео онлайн

Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights: смотрите видео онлайн

Украина: Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm: смотрите видео онлайн

Мальта: Miriana Conte – Serving: смотрите видео онлайн

Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro: смотрите видео онлайн

Великобритания: Remember Monday – What The Hell Just Happened?: смотрите видео онлайн

Кипр: Theo Evan – Shh: смотрите видео онлайн

Чехия: Adonxs – Kiss Kiss Goodbye: смотрите видео онлайн

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia: смотрите видео онлайн

Литва: Katarsis – Tavo akys: смотрите видео онлайн

Греция: Klavdia – Asteromáta: смотрите видео онлайн

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man: смотрите видео онлайн

Германия: Abor & Tynna – Baller: смотрите видео онлайн

Грузия: Mariam Shengelia – Freedom: смотрите видео онлайн

Ирландия: Emmy – Laika Party: смотрите видео онлайн

Швейцария: Zoë Më – Voyage: смотрите видео онлайн

Португалия: Napa – Deslocado: смотрите видео онлайн

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter: смотрите видео онлайн

Польша: Justyna Steczkowska – Gaja: смотрите видео онлайн

Азербайджан: Mamagama – Run With U: смотрите видео онлайн

Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left: смотрите видео онлайн

Дания: Sissal – Hallucination: смотрите видео онлайн

Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi: смотрите видео онлайн

Испания: Melody – Esa diva: смотрите видео онлайн

Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son: смотрите видео онлайн

Армения: Parg – Survivor: смотрите видео онлайн

Сербия: Princ – Mila: смотрите видео онлайн

Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake: смотрите видео онлайн

Исландия: Væb – Róa: смотрите видео онлайн

Черногория: Nina Žižić – Dobrodošli: смотрите видео онлайн

Напомним, что Украина на Евровидении-2025 выступит в первой половине первого полуфинала 13 мая. Сейчас букмекеры прогнозируют группе Ziferblat 9 место. Коллектив победил на Нацотборе с песней Bird of Pray. В топ 5, по оценкам букмекеров, входят Швеция, Австрия, Израиль, Франция и Нидерланды, но все еще может измениться.