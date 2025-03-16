Йоганес Пич (выступающий под псевдонимом JJ) оказался поклонником Анны Нетребко – российской оперной певицы. На это обратил внимание пользователь соцсети Х под ником vanya, передает 24 Канал.

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В одном из интервью Йоганес Пич заявил, что для создания песни Wasted Love (с которой он выступит от Австрии на Евровидении) он вдохновлялся Анной Нетребко. Кроме того, певец подписан на нее в инстаграме и часто лайкает ее сообщения.

Анна – это путинская пропагандистка, которая пела на оккупированном Донбассе и носила футболку "Оккупировать Берлин". Эта таинственная русская душа поддерживает геноцидную захватническую войну,

– подчеркнул пользователь.



JJ оказался фанатом россиянки / Фото из соцсети Х

Певцу JJ 23 года. Он родился в Вене, но вырос в Дубае. В подростковом возрасте вернулся в Вену. Участвовал в талант-шоу, а сейчас учится в местных университетах.

Заметим, это уже не первый скандал на Евровидении-2025. Ирландию представит певица Emmy с песней Laika Party, одной из авторов которой является россиянка Лариса Вильданова.

Что известно об Анне Нетребко