До Евровидения-2025 остались считанные месяцы, поэтому каждая страна-участник выбирает своего представителя. Недавно отбор состоялся в Ирландии, где выбрали победительницу – Emmy (настоящее имя – Эмми Кристин Гуттулсруд Кристиансен). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Eurovision world.

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Песня, с которой Emmy выступит на Евровидении, называется Laika Party. Авторами трека стала сама Emmy, Эрленд Гуттулсруд Кристиансен, Хенрик Остлунд, Трулс Мариус Аарра и россиянка Лариса Вильданова (Торми), которая живет в Ирландии.

Текст песни рассказывает о собаке Лайке, которую советские ученые в 1957 году запустили на околоземную орбиту на космическом аппарате "Спутник-2". Через 5 – 7 часов собака умерла из-за стресса и перегрева, потому что температура в кабине достигла 40 градусов.

Emmy – Laika Party: смотрите видео онлайн

По словам Emmy, Лариса Торми вдохновила ее податься на Евровидение. Сама же певица является норвежкой, но будет представлять Ирландию. Она победила в отборе, получив по 12 баллов от национального жюри и зрителей и 10 баллов от международного жюри.

Кто такая Лариса Торми

Лариса Торми называет себя на своем сайте "вокалисткой с классическим образованием, пианисткой и опытной певицей и автором песен". Она родилась в российской республике Башкортостан и переехала в Ирландию якобы 20 лет назад. Лариса утверждает, что не поддерживает войну России против Украины, но поддерживает пропагандистские месседжи о том, что "русские также страдают" и они "ни в чем не виноваты".