Йоганес Піч (який виступає під псевдонімом JJ) виявився прихильником Анни Нетребко – російської оперної співачки. На це звернув увагу користувач соцмережі Х під ніком vanya, передає 24 Канал.
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В одному з інтерв'ю Йоганес Піч заявив, що для створення пісні Wasted Love (з якою він виступить від Австрії на Євробаченні) він надихався Анною Нетребко. Крім того, співак підписаний на неї в інстаграмі та часто лайкає її дописи.
Анна – це путінська пропагандистка, яка співала на окупованому Донбасі та носила футболку "Окупувати Берлін". Ця таємнича російська душа підтримує геноцидну загарбницьку війну,
– підкреслив користувач.
JJ виявився фанатом росіянки / Фото з соцмережі Х
Співаку JJ 23 роки. Він народився у Відні, але виріс у Дубаї. У підлітковому віці повернувся до Відня. Брав участь у талант-шоу, а зараз навчається у місцевих університетах.
Зауважимо, це вже не перший скандал на Євробаченні-2025. Ірландію представить співачка Emmy з піснею Laika Party, однією з авторів якої є росіянка Лариса Вільданова.
Що відомо про Анну Нетребко
- Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка ще з 2014 року активно підтримала російське вторгнення в Україну та фінансувала бойовиків.
- Після початку повномасштабної війни вона виправдалась за свої попередні висловлювання і нібито засудила війну, але продовжила поширювати наративи, вигідні для Кремля.
- Попри таку позицію артистки її продовжували запрошувати на події за кордоном. Зараз вона проживає в Австрії та все ще розвиває свою кар'єру.