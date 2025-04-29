Так, спикером от Украины на Евровидении-2025 станет Jerry Heil, которая представляла нашу страну на конкурсе вместе с alyona alyona в 2024 году. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Общественное Евровидение.

Кстати Евровидение-2025 уже скоро: все песни участников нынешнего песенного конкурса

В день гранд-финала, 17 мая, Jerry Heil объявит баллы от Национального жюри Украины в прямом эфире.

Евровидение – это семья. Когда ты становишься ее частью, ваша связь – это навсегда. Это "safe place", где ты можешь быть собой, а музыка твоей души может быть услышана. Еще в прошлом году мы говорили, как мечтаем, чтобы украинская музыка звучала по миру не от конкурса к конкурсу, а постоянно – и какая же радость видеть, что теперь это происходит!,

– сказала певица.

Jerry Heil отметила, что объявит 12 баллов от Украины в кульминационный для участников момент.

Но, помня кухню изнутри, точно знаю: до этого между артистами уже завяжется невероятная музыкальная связь. В этом и есть вся суть Евровидения – это не просто конкурс, а настоящий музыкальный кемп, фестиваль свободы и любви,

– добавила она.

Коротко о Евровидении-2025