Вони боротимуться за право потрапити у великий фінал, який пройде 17 травня. Нагадаємо, що серед фіналістів Євробачення-2025 є Ziferblat з України. Де і коли дивитися виступи артистів, які заспівають у другому півфіналі – розповідаємо далі на Show 24.

Не пропустіть Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Де дивитися другий півфінал Євробачення-2025

Прямий етер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть Євробачення на платформах Суспільного мовлення, а незмінним коментатором буде Тімур Мірошниченко. Цього вечора у коментаторській студії до Тімура приєднається комік Влад Куран.

Порядок виступів у 2 півфіналі

  1. Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
  2. Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
  3. Ірландія: EMMY – Laika Party
  4. Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  5. Вірменія: Parg – SURVIVOR
  6. Австрія: JJ – Wasted Love
  7. Греція: Клавдія – Asteromata
  8. Литва: Katarsis – Tavo akys
  9. Мальта: Міріана Конте – SERVING
  10. Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
  11. Данія: Sissal – Hallucination
  12. Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  13. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  14. Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
  15. Сербія: Princ – Mila
  16. Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME


Порядок виступів у півфіналах / Фото з сайту Євробачення

Нагадаємо, що для України у другому півфіналі голосування буде закрито. Згідно з правилами конкурсу, голосувати можна у той день, коли у півфіналі виступає наш представник. Тож вчора, 13 травня, українці підтримували своїх фаворитів, а вже у другому півфіналі лише слідкуватимуть за розвитком подій.