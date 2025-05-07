Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Игоря Кондратюка.

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О завершении многолетнего конфликта между Козловским и продюсером стало известно 6 мая.

Судебные долги Виталием Козловским оплачены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто,

– отметил Кондратюк в соцсетях.

Сам Виталий Козловский отреагировал на событие эмоциональным постом об "освобождении от Кондратюка". Певец подчеркнул, что теперь все старые композиции принадлежат ему и анонсировал возвращение к творчеству.

Напомним, конфликт между артистом и продюсером длился с 2012 года, когда Козловский односторонним решением разорвал контракт с Кондратюком. Согласно условиям договора, после этого певец терял право на исполнение песен, написанных во время работы с продюсером. Однако Козловский продолжал исполнять эти треки на некоторых концертах, что привело к серии судебных исков за нарушение авторских прав, которые Виталий проиграл.

В 2022 году Козловский заявил, что имеет задолженность перед бывшим продюсером в размере 300 тысяч долларов. После вступления исполнителя в ряды ВСУ, по решению суда, из его военной зарплаты отправлялась пятая часть для погашения долга перед Кондратюком. Теперь Козловский выплатил продюсеру все средства.