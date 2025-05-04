У Базелі гурт Ziferblat зустріла українська делегація з прапорами та синьо-жовтими кульками. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення Україна.
До речі В образах від Ельвіри Гасанової: гурт Ziferblat прикрасив обкладинку Elle
Костюми для Євробачення-2025 гурту Ziferblat створював український модельєр Іван Фролов – засновник бренду FROLOV, який співпрацює з відомими українськими та світовими зірками.
Образи музикантів вийшли яскравими. Соліст гурту, Даниїл Лещинський, показався у рожевому костюмі з блискучою вишивкою, поясом та великим серцем. Валентин Лещинський з'явився в образі синього кольору, на штанах також є блискуча вишивка, а Федір Ходаков – в штанах і сорочці блакитного кольору.
Іван Фролов поділився у сториз, що завершені образи гурту Ziferblat покажуть лише на сцені.
Костюми для гурту Ziferblat створював Іван Фролов / Скриншот з інстаграму модельєра
Гурт Ziferblat провів першу репетицію у Базелі
До речі, у Базелі гурт Ziferblat вже провів першу репетицію, яку заборонено знімати. Однак деякі подробиці виступу все-таки відомі. Повідомляється, що на сцені не буде квіткового поля, як на Національному відборі, на екрані будуть рожеві та зелені графічні елементи, а серед спецефектів – дим і феєрверки.
Коротко про Євробачення-2025
Перший півфінал Євробачення-2025, в якому виступить Україна, відбудеться 13 травня. Гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 5, конкурсна пісня колективу називається Bird of Pray.
Другий півфінал запланований на 15 травня, а гранд-фінал – на 17 травня.
Речницею від України на Євробаченні-2025 буде Jerry Heil. Артистка оголошуватиме бали від Національного журі у прямому ефірі у гранд-фіналі.