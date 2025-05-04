В Базеле группу Ziferblat встретила украинская делегация с флагами и сине-желтыми шариками. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения Украина.

Кстати В образах от Эльвиры Гасановой: группа Ziferblat украсила обложку Elle

Костюмы для Евровидения-2025 группы Ziferblat создавал украинский модельер Иван Фролов – основатель бренда FROLOV, который сотрудничает с известными украинскими и мировыми звездами.

Образы музыкантов получились яркими. Солист группы, Даниил Лещинский, показался в розовом костюме с блестящей вышивкой, поясом и большим сердцем. Валентин Лещинский появился в образе синего цвета, на штанах также есть блестящая вышивка, а Федор Ходаков – в штанах и рубашке голубого цвета.

Иван Фролов поделился в сториз, что завершенные образы группы Ziferblat покажут только на сцене.

Костюмы для группы Ziferblat создавал Иван Фролов / Скриншот из инстаграма модельера

Группа Ziferblat провела первую репетицию в Базеле

Кстати, в Базеле группа Ziferblat уже провела первую репетицию, которую запрещено снимать. Однако некоторые подробности выступления все-таки известны. Сообщается, что на сцене не будет цветочного поля, как на Национальном отборе, на экране будут розовые и зеленые графические элементы, а среди спецэффектов – дым и фейерверки.

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