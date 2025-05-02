Музыканты примерили образы от украинского дизайнера, владелицы бренда Gasanova Эльвиры Гасановой. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Elle.

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Образы группы Ziferblat – из благотворительной коллекции "Возрождение". Даниил Лещинский отметил, что она создана как благодарность донорам и волонтерам, "как символ принадлежности к комьюнити", которые меняют Украину к лучшему.

Птичка, волны, солнце – не только символы, это наш визуальный месседж Европе. Это о том, кем мы есть. О нации, которая не сдается. Вода и волны – символ силы, несокрушимости и масштаба украинского народа. Журавль – возвращение к корням, родной земли и восстановления страны. А в оранжевом цвете предстает метафорой феникса – возрождения из руин, которое украинцы ежедневно переживают. Солнце – о новой жизни и свет,

– поделился Даниил.

Участники группы Ziferblat / Фото Elle, фотограф Michael Fedorak

Солист коллектива добавил, что их песня для Евровидения-2025, Bird of Pray, – о надежде и свете, который не гаснет даже тогда, когда вокруг тьма. Музыканты хотят поделиться светом, который живет в каждом украинце, со всеми слушателями.

О промотуре к Евровидению

Участники группы Ziferblat также появлялись в образах от Эльвиры Гасановой во время промотура к Евровидению.

Наши выступления в рамках промовечеринок к Евровидению – не только о музыке. Наша поездка в Европу имеет первоочередную миссию: доносить важные месседжи каждому, кто нас видит и слышит. Каждое наше появление в публичном пространстве – это часть большого разговора об Украине, ее силе, несокрушимости и борьбе за свет даже в самые темные времена,

– рассказал Даниил Лещинский.

Даниил и Валентин Лещинский, Федор Ходаков / Фото Elle, фотограф Michael Fedorak

Заметим, что украинский модельер Иван Фролов создавал костюмы группы Ziferblat для Евровидения-2025.