Музиканти приміряли образи від української дизайнерки, власниці бренду Gasanova Ельвіри Гасанової. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Elle.

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Образи гурту Ziferblat – з благодійної колекції "Відродження". Даниїл Лещинський зазначив, що вона створена як подяка донорам та волонтерам, "як символ приналежності до ком'юніті", які змінюють Україну на краще.

Пташка, хвилі, сонце – не лише символи, це наш візуальний меседж Європі. Це про те, ким ми є. Про націю, яка не здається. Вода та хвилі – символ сили, незламності та масштабу українського народу. Журавель – повернення до коріння, рідної землі та відбудови країни. А в жовтогарячому кольорі постає метафорою фенікса – відродження з руїн, яке українці щодня переживають. Сонце – про нове життя та світло,

– поділився Даниїл.

Учасники гурту Ziferblat / Фото Elle, фотограф Michael Fedorak

Соліст колективу додав, що їхня пісня для Євробачення-2025, Bird of Pray, – про надію та світло, яке не гасне навіть тоді, коли навколо темрява. Музиканти хочуть поділитися світлом, яке живе в кожному українці, з усіма слухачами.

Про промотур до Євробачення

Учасники гурту Ziferblat також з'являлися в образах від Ельвіри Гасанової під час промотуру до Євробачення.

Наші виступи в межах промовечірок до Євробачення – не лише про музику. Наша поїздка до Європи має першочергову місію: доносити важливі меседжі кожному, хто нас бачить і чує. Кожна наша поява в публічному просторі – це частина великої розмови про Україну, її силу, незламність і боротьбу за світло навіть у найтемніші часи,

– розповів Даниїл Лещинський.

Даниїл і Валентин Лещинські, Федір Ходаков / Фото Elle, фотограф Michael Fedorak

Зауважимо, що український модельєр Іван Фролов створював костюми гурту Ziferblat для Євробачення-2025.