Валентин Лещинский из группы Ziferblat рассказал о расходах на Евровидении-2025. По его словам, участие в конкурсе может обойтись в более 100 тысяч долларов, пишет Show 24 со ссылкой на интервью Рамины Эсхакзай.

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Музыкант рассказал, что Суспильне может оплатить часть номера, если проводится тендер на избрание режиссера. Но они отказались от этого тендера. Таким образом, именно Ziferblat будет отвечать за гонорар для режиссера, а также они сами оплачивали поездку на pre-party.

Суспильне привлечено к процессу финансовой помощи, другой различной организационной помощи, но насколько это возможно. И это я учитываю сейчас с поездками на pre-party, из которых мы только что вернулись. Это тоже за наш счет все. Когда люди пишут: "Пусть ребята повеселятся за счет государства" – это абсурд,

– объяснил Валентин.

Участник Ziferblat добавил, что в большинстве случаев артисты ездили на Евровидение за свой счет. Часть покрывалась государством или спонсорами.

"В общем, расходы на все будут достигать 120 – 130 тысяч долларов. Это еще очень лайтово, очень ущемляемся. Посмотрите на бюджеты других стран, там и полмиллиона и другие. Многое тратится параллельно. Есть расходы, которые не напрямую касаются Евровидения – запись альбома", – добавил Валентин Лещинский.

Ziferblat поехали на Евровидение

Коллектив, что выступит в этом году на песенном конкурсе от Украины, уже отправился в Швейцарию. Музыканты поделились, что их поездка имеет две цели – достойное представление Украины на международной арене и сбор на роботизированные системы разминирования.

Режиссером номера Ziferblat стала Мария Коростелева. За наряды музыкантов будет отвечать Иван Фролов.