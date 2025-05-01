Накануне Евровидения-2025 участники коллектива, Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков, дали интервью Рамини Эсхакзай, пишет Show 24. Солист группы Ziferblat признался, что не сильно волнуется перед конкурсом.

К слову Обратный отсчет начат: Ziferblat отправился в Швейцарию на Евровидение-2025

Я когда готовлюсь к Евровидению, понимаю, что волнение больше идет от людей, которые будут смотреть перед телевизором. Потому что я в самом процессе. Я его контролирую. Трудно всегда что-то не контролировать. Сложнее это всегда – когда ты переживаешь за кого-то другого. За себя ты же не так переживаешь всегда,

– поделился Даниил Лещинский.

На сцене Даниил будет выступать вместе с братом Валентином. Говорит, что ему нет смысла волноваться, ведь у музыкантов не будут подключены инструменты, однако вокал будет живой.

Для многих это откровение. Потому что украинцы и европейцы, которые не так ознакомлены с Евровидением, часто поднимают этот вопрос: "Вы играть не умеете? Почему это у вас выключены инструменты?". Такие правила. Евровидение – это конкурс, в первую очередь, визуальный и вокала в каком-то смысле. То есть все остальное – это минус,

– рассказал солист группы Ziferblat.

Интервью с участниками группы Ziferblat: смотрите видео онлайн

Валентин Лещинский рассказал, что над костюмами работал Иван Фролов. Одежду его бренда часто можно заметить на многих украинских и мировых звездах. Участники группы Ziferblat сразу решили, что обратятся именно к нему.

Режиссер номера для Евровидения-2025 – Мария Коростелева.

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