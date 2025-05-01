Напередодні Євробачення-2025 учасники колективу, Даниїл та Валентин Лещинські й Федір Ходаков, дали інтерв'ю Раміні Есхакзай, пише Show 24. Соліст гурту Ziferblat зізнався, що не сильно хвилюється перед конкурсом.

До слова Зворотний відлік розпочато: Ziferblat відправився у Швейцарію на Євробачення-2025

Я коли готуюсь до Євробачення, розумію, що хвилювання більше йде від людей, які будуть дивитися перед телевізором. Тому що я в самому процесі. Я його контролюю. Важко завжди щось не контролювати. Складніше це завжди – коли ти переживаєш за когось іншого. За себе ти ж не так переживаєш завжди,

– поділився Даниїл Лещинський.

На сцені Даниїл виступатиме разом з братом Валентином. Каже, що йому немає сенсу хвилюватися, адже у музикантів не будуть підключені інструменти, однак вокал буде живий.

Для багатьох це одкровення. Тому що українці і європейці, які не так ознайомлені з Євробаченням, часто порушують це питання: "Ви грати не вмієте? Чому це у вас виключені інструменти?". Такі правила. Євробачення – це конкурс, в першу чергу, візуальний і вокалу в якомусь сенсі. Тобто все інше – це мінус,

– розповів соліст гурту Ziferblat.

Інтерв'ю з учасниками гурту Ziferblat: дивіться відео онлайн

Валентин Лещинський розповів, що над костюмами працював Іван Фролов. Одяг його бренду часто можна помітити на багатьох українських та світових зірках. Учасники гурту Ziferblat одразу вирішили, що звернуться саме до нього.

Режисерка номера для Євробачення-2025 – Марія Коростельова.

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