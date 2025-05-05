У неділю, 4 травня, російські окупанти обстріляли будинок, де жила українська співачка Христина Старикова. Про це пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

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Співачка показала фото, де видно наслідки обстрілів Мирнограда. Ракета влучила у багатоповерхівку в мікрорайоні Світлий, де проживала Христина.

З кадрів видно, що частина будинку згоріла. Деякі поверхи зруйновані, вікна вибиті. Російські військові вкотре цинічно обрали своєю ціллю цивільні будинки.

Дім. А я так мріяла повернутись додому. Мені тяжко навіть прокоментувати це все,

– зізналась Христина Старикова.



Росіяни обстріляли дім Христини Старикової / Фото з інстаграм-сторіз



Яким був будинок Христини Старикової / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Старикова – бек-вокалістка представників України на Євробаченні-2025

Христина Старикова народилася в Донецьку, а згодом переїхала в Мирноград, що на Донеччині. З дитинства вона займається музикою та вокалом. Дівчина брала участь у різних конкурсах талантів та пісенних конкурсах. У 2019 році вона спробувала свої сили у нацвідборі на Дитяче Євробачення. У 2023 брала участь у "Голосі країни".

Цього року Христина Старикова подала заявку на Нацвідбір на Євробачення з піснею Rise, однак їй не вдалося пройти до фіналу. Все ж співачка візьме участь у пісенному конкурсі – вона стала беквокалісткою гурту Ziferblat. Ймовірно, зараз дівчина перебуває у складі української делегації в Базелі.