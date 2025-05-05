В воскресенье, 4 мая, российские оккупанты обстреляли дом, где жила украинская певица Кристина Старикова. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

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Певица показала фото, где видны последствия обстрелов Мирнограда. Ракета попала в многоэтажку в микрорайоне Светлый, где проживала Кристина.

Из кадров видно, что часть дома сгорела. Некоторые этажи разрушены, окна выбиты. Российские военные в очередной раз цинично выбрали своей целью гражданские дома.

Дом. А я так мечтала вернуться домой. Мне тяжело даже прокомментировать это все,

– призналась Кристина Старикова.



Россияне обстреляли дом Кристины Стариковой / Фото из инстаграм-сториз



Каким был дом Кристины Стариковой / Фото из инстаграм-сториз

Кристина Старикова – бэк-вокалистка представителей Украины на Евровидении-2025

Кристина Старикова родилась в Донецке, а впоследствии переехала в Мирноград, Донецкой области. С детства она занимается музыкой и вокалом. Девушка участвовала в различных конкурсах талантов и песенных конкурсах. В 2019 году она попробовала свои силы в нацотборе на Детское Евровидение. В 2023 участвовала в "Голосе страны".

В этом году Кристина Старикова подала заявку на Нацотбор на Евровидение с песней Rise, однако ей не удалось пройти в финал. Все же певица примет участие в песенном конкурсе – она стала бэквокалисткой группы Ziferblat. Вероятно, сейчас девушка находится в составе украинской делегации в Базеле.