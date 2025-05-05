Певица рассказала об этом в интервью "ФАБРИЧНА, 12", передает Show 24. Джамала впервые поделилась, что у ее мамы сахарный диабет.

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Артистка призналась, что порой чувствует вину перед родителями и родными за то, что она не молчит. Но именно к этому и стремятся сторонники Кремля. По словам Джамалы, россияне оказывали давление на ее близких еще после трека "1944", победившего на Евровидении.

Мне хочется извиниться у родителей за то, что я делаю, но не делать этого, я не могу. Просто спрятаться и бояться – именно об этом и мечтает "русский мир". Думаю, это я их настолько задеваю, что после "1944" они устраивали пытки под домом моих родителей. До сих пор у моей мамы сахарный диабет третьего типа, поэтому ей тяжело далась моя победа. Эмоционально это было очень трудно и страшно, потому что всех запугивали,

– поделилась Джамала.

Певица добавила, что ее родители волнуются и из-за того, что в Крыму оккупанты отобрали их дом, называя это "национализацией". Вся семья тяжело переживает эти события.

Когда сказали, что планируют "национализировать" дом родителей – отвратительное ощущение, когда в твои вещи погрузились своими лапами и роются... Конечно, мой отец с мамой переживают,

– призналась Джамала.

Артистка отметила, что это дом ее родителей и дедушки. Она выписалась оттуда, когда уехала на учебу. В саду возле дома ее дедушка выращивал фрукты – инжир, хурму, гранат.

Напомним, прошлом году оккупанты заявили, что отобрали имущество у Джамалы и других украинцев в Крыму, хотя не имеют на это никакого права. Они цинично пригрозили, что хотят устроить в доме санаторий для российских военных. Певица признавалась, что не будет молчать, а будет продолжать бороться.