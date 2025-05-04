Как звезды поддержали группу Ziferblat показали на инстаграм-странице Евровидение Украина, информирует Show 24. Там опубликовали соответствующее видео.

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На ролике украинские звезды по очереди читают строки из песни Bird of Pray – именно с ней группа Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025.

Даниила и Валентина Лещинских и Федора Ходакова поддержали Джамала, Тимур Мирошниченко, Герман Ненов, Тина Кароль, а также участники нынешнего Национального отбора: группа Molodi, FIЇNKA, Krylata.

Это очень приятно. Я даже покраснел,

– сказал солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.

Группа Ziferblat на Евровидении-2025

Ранее мы сообщали, что группа Ziferblat показала образы для Евровидения-2025. Музыканты будут выступать в ярких костюмах от Ивана Фролова. Однако модельер отметил, что завершенные образы покажут на сцене.

Режиссер номера – Мария Коростелева. Кстати, стало известно, что он будет заметно отличаться от того, что был на Национальном отборе. Например, на сцене не будет цветочного поля.