Як зірки підтримали гурт Ziferblat показали на інстаграм-сторінці Євробачення Україна, інформує Show 24. Там опублікували відповідне відео.

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На ролику українські зірки по черзі читають рядки з пісні Bird of Pray – саме з нею гурт Ziferblat представить Україну на Євробаченні-2025.

Даниїла і Валентина Лещинських та Федора Ходакова підтримали Джамала, Тімур Мірошниченко, Герман Нєнов, Тіна Кароль, а також учасники цьогорічного Національного відбору: гурт Molodi, FIЇNKA, Krylata.

Це дуже приємно. Я аж почервонів,

– сказав соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.

Гурт Ziferblat на Євробаченні-2025

Раніше ми повідомляли, що гурт Ziferblat показав образи для Євробачення-2025. Музиканти виступатимуть в яскравих костюмах від Івана Фролова. Однак модельєр зазначив, що завершені образи покажуть на сцені.

Режисерка номера – Марія Коростельова. До речі, стало відомо, що він помітно відрізнятиметься від того, що був на Національному відборі. Наприклад, на сцені не буде квіткового поля.