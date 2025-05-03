Про те, коли саме та де вперше пройшло Євробачення, які країни брали участь та хто переміг – дивіться в матеріалі Show 24.

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24 травня 1956 року Лугано (Швейцарія) приймав перший в історії пісенний конкурс Євробачення, організований Європейською мовною спілкою. До участі були допущені сім країн-засновниць: Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Італія, Люксембург, Бельгія, Нідерланди та Швейцарія як країна-господарка.

Країни-учасники першого Євробачення в історії / Скриншоти з Вікіпедії

Формат першого конкурсу значно відрізнявся від сучасного. Кожна країна представляла по дві пісні, що є унікальним випадком в історії Євробачення – вже наступного 1957 року правила змінили, обмеживши участь однією піснею від кожної держави.

Цікавим фактом залишається те, що три країни – Австрія, Данія та Велика Британія – не змогли взяти участь у першому конкурсі через запізнення з проведенням національних відборів.

Процедура голосування також різнилася від сучасної. Голова журі Рольф Ліберман при оголошенні результатів назвав лише переможця конкурсу, не розкриваючи розподіл місць серед інших учасників.

Переможницею стала представниця Швейцарії Ліз Ассія з піснею Refrain.

Ліз Ассія – Refrain: дивіться відео онлайн

Символічно, що цьогорічний конкурс Євробачення знову проходитиме у Швейцарії – як і перший конкурс 69 років тому. Право приймати конкурс країна отримала після тріумфу свого представника Nemo у 2024 році.

У Євробаченні-2025 візьмуть участь 37 країн, серед яких і Україна. Нашу державу представлятиме гурт Ziferblat, який уже вирушив до швейцарського Базеля для підготовки до виступу.

Зауважимо, організатори Євробачення вперше показали головну сцену цьогорічного конкурсу.