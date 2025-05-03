О том, когда именно и где впервые прошло Евровидение, какие страны участвовали и кто победил – смотрите в материале Show 24.

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24 мая 1956 года Лугано (Швейцария) принимал первый в истории песенный конкурс Евровидение, организованный Европейским вещательным союзом. К участию были допущены семь стран-основательниц: Франция, Федеративная Республика Германия, Италия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды и Швейцария как страна-хозяйка.

Страны-участники первого Евровидения в истории / Скриншоты из Википедии

Формат первого конкурса значительно отличался от современного. Каждая страна представляла по две песни, что является уникальным случаем в истории Евровидения – уже в следующем 1957 году правила изменили, ограничив участие одной песней от каждого государства.

Интересным фактом остается то, что три страны – Австрия, Дания и Великобритания – не смогли принять участие в первом конкурсе из-за опоздания с проведением национальных отборов.

Процедура голосования также отличалась от современной. Председатель жюри Рольф Либерман при объявлении результатов назвал только победителя конкурса, не раскрывая распределение мест среди других участников.

Победительницей стала представительница Швейцарии Лиз Ассия с песней Refrain.

Лиз Ассия – Refrain: смотрите видео онлайн

Символично, что нынешний конкурс Евровидение снова будет проходить в Швейцарии – как и первый конкурс 69 лет назад. Право принимать конкурс страна получила после триумфа своего представителя Nemo в 2024 году.

В Евровидении-2025 примут участие 37 стран, среди которых и Украина. Нашу страну будет представлять группа Ziferblat, которая уже отправилась в швейцарский Базель для подготовки к выступлению.

Заметим, организаторы Евровидения впервые показали главную сцену нынешнего конкурса.