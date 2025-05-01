О пятерке главных претендентов на победу на Евровидении-2025 – в материале Show24.

К теме Обратный отсчет начат: Ziferblat отправился в Швейцарию на Евровидение-2025

Швеция

Лидером букмекерских ставок является шведский коллектив KAJ с шуточной композицией Bara bada bastu ("Просто париться в сауне"). Трио, название которого происходит от инициалов участников – Кевина Гольмстрема, Акселя Омана и Якоба Норргорда, сформировалось еще в 2009 году.

Их конкурсная песня относится к стилю "эпадунк" – шведского музыкального направления, сочетающего поп, электронику, фольклорные мотивы и юмористические элементы. Текст исполняется на шведском языке с диалектом Остроботнии (приморской провинции Финляндии) и содержит финские слова.

KAJ – Bara Bada Bastu: смотрите видео онлайн

Австрия

Вторую позицию занимает австрийский певец и солист Венской государственной оперы JJ (Йоханнес Пич) с песней Wasted Love. Артист отличается своим редким голосом контратенора, что позволяет ему достигать сопрановых высот.

Его конкурсный трек Wasted Love – это откровенный рассказ о неразделенной любви. По словам исполнителя, эта композиция является самой личной в его репертуаре, раскрывая боль потери и одновременно прославляя саму способность любить.

JJ – Wasted Love: смотрите видео онлайн

Франция

Третье место букмекеры отдают французской исполнительнице и актрисе Луан Эмера, которая представит песню Maman. Эта композиция, создана в сотрудничестве с продюсером Тристаном Сальвати. В Maman Луан рассказывает историю своего женского жизненного пути.

Известно, что карьера певицы начала развиваться в 2013 году после участия в талант-шоу The Voice. Позже Луан получила признание как актриса, сыграв главную роль в фильме "Семья Белье".

Louane – maman: смотрите видео онлайн

Израиль

Четвертую строчку рейтинга занимает израильская певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise. Композиция исполняется на трех языках – английском, французском и иврите – и содержит строки из библейской "Песни песней".

Личный опыт артистки придает песне особую глубину: Юваль пережила теракт ХАМАСа на музыкальном фестивале Nova в Реиме 7 октября 2023 года. Она получила осколочные ранения и спаслась, притворившись мертвой.

По словам автора песни Керен Пелес, композиция символизирует "новый восход солнца" и надежду на мирное будущее после тяжелых испытаний.

Yuval Raphael – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн

Нидерланды

Замыкает пятерку фаворитов нидерландский исполнитель Claude (Клод Киамбе) с песней C'est La Vie. 21-летний певец родился в Демократической Республике Конго, но переехал в Нидерланды в девять лет.

Музыкальная карьера Claude началась в мультикультурном оркестре Partout в Алкмаре и получила развитие благодаря участию в талант-шоу The Voice Kids. Среди его предыдущих хитов – композиции Ladada (Mon dernier mot), Layla и Еcoutez-moi.

Песня C'est La Vie ("Такая жизнь") сочетает танцевальные ритмы с глубоко личными текстами о принятии жизненных вызовов и поиск света даже в самые темные времена.

Claude – C'est La Vie: смотрите видео онлайн