Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Евровидения.
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Конкурс пройдет на площадке Санкт-Якобсгалле, где за Евровидением смогут наблюдать более 12 тысяч зрителей.
Дизайнер Флориан Видер создал сцену с центральным подиумом, который выступает вперед к зрителям, чтобы сблизить артистов с публикой.
Светодиоды вокруг сцены образуют волнистые фиолетово-синие узоры.
В целом, сцена соответствует теме конкурса Unity Shapes Love ("Единство формирует любовь") с символом сердца, что показывает объединяющую силу музыки.
Сцена Евровидения-2025: смотрите видео онлайн
Заметим, украинская делегация и группа Ziferblat уже отправились в Швейцарию. Представители Украины выступят 13 мая, в первом полуфинале песенного конкурса.
Здесь важно отметить, что Евровидение меняет правила. Дело в том, что Европейский вещательный союз установил ограничения по использованию флагов для участников и посетителей песенного конкурса.