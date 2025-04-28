Это означает, что посетители смогут иметь при себе как флаги ЛГБТ-сообщества, так и флаги стран, которые не участвуют в конкурсе, включая палестинский флаг. Однако для делегаций 37 стран-участниц введены более строгие ограничения. Сообщает Show 24 со ссылкой на датский вещатель DR.

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Теперь представители конкурса могут использовать только официальные флаги своих государств во время выступлений на сцене, пребывания в "зеленой комнате" и на официальных мероприятиях Евровидения.

Отдельное внимание в правилах уделено параду флагов, традиционно открывающему конкурс. Участники смогут нести исключительно флаги, которые предоставит швейцарский вещатель SRG SSR.

Европейский вещательный союз также подчеркнул, что запрещены флаги с расистским или дискриминационным содержанием, символикой террористических организаций, а также флаги, которые могут считаться оскорбительными или клеветническими.

За нарушение новых правил предусмотрены серьезные санкции. В частности, зрителей могут не впустить на входе или вывести из зала, а флаги, которые не соответствуют требованиям, могут конфисковать. Для участников делегаций возможны "дополнительные последствия в соответствии с правилами EBU".

Организаторы отметили, что таким образом хотят сделать Евровидение-2025 безопасным и комфорта для всех участников и гостей конкурса.

Напомним, в предыдущие годы были распространены жесты солидарности со стороны артистов, в частности демонстрацию флагов других стран вместе с национальным. Например, во время церемонии открытия "Евровидения-2022" участницы от Исландии, группа Systur, выступили с флагами своей страны, трансгендерных людей и Украины. Впрочем, этом году такое делать запрещено.