Це означає, що відвідувачі зможуть мати при собі як прапори ЛГБТ-спільноти, так і прапори країн, які не беруть участі в конкурсі, включно з палестинським прапором. Однак для делегацій 37 країн-учасниць запроваджено суворіші обмеження. Повідомляє Show 24 з посиланням на данський мовник DR.

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Тепер представники конкурсу можуть використовувати лише офіційні прапори своїх держав під час виступів на сцені, перебування в "зеленій кімнаті" та на офіційних заходах Євробачення.

Окрему увагу в правилах приділено параду прапорів, що традиційно відкриває конкурс. Учасники зможуть нести виключно прапори, які надасть швейцарський мовник SRG SSR.

Європейська мовна спілка також підкреслила, що заборонено прапори з расистським чи дискримінаційним змістом, символікою терористичних організацій, а також прапори, які можуть вважатися образливими чи наклепницькими.

За порушення нових правил передбачено серйозні санкції. Зокрема, глядачів можуть не впустити на вході або вивести із зали, а прапори, які не відповідають вимогам, можуть конфіскувати. Для учасників делегацій можливі "додаткові наслідки відповідно до правил EBU".

Організатори зауважили, що у такий спосіб хочуть зробити Євробачення-2025 безпечним та комфорту для всіх учасників і гостей конкурсу.

Нагадаємо, в попередні роки були поширені жести солідарності з боку артистів, зокрема демонстрацію прапорів інших країн разом із національним. Наприклад, під час церемонії відкриття "Євробачення-2022" учасниці від Ісландії, гурт Systur, виступили з прапорами своєї країни, трансгендерних людей та України. Утім, цього року таке робити заборонено.