В топ-5 вошли певцы из Италии, Испании, Израиля, Нидерландов и Швейцарии.

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Так, рок-группа Måneskin, которая представляла Италию в 2021 году, собрала рекордные 111 миллионов просмотров своего выступления. Коллектив стал победителем конкурса и получил мировую известность после Евровидения. Во время песенного конкурса музыканты исполняли Zitti E Buoni.

Måneskin – Zitti E Buoni: смотрите видео онлайн

Представительница Израиля Netta заняла второе место в нашем рейтинге с 53 миллионами просмотров. Яркое выступление с песней "Toy" принесло ей победу на Евровидении-2018 с 529 баллами.

Netta – Toy: смотрите видео онлайн

Бронзу получает представительница Кипра Элени Фурейра с 49 миллионами просмотров. Зажигательный танец в стиле Шакиры под песню "Fuego" в 2018 году принес певице второе место на конкурсе с 436 баллами.

Eleni Foureira – Fuego: смотрите видео онлайн

Нидерланды и Испания делят четвертое место. Дункан Лоуренс (Нидерланды, 2019) и Chanel (Испания, 2022) набрали одинаковое количество просмотров – по 45 миллионов. Дункан стал победителем Евровидения-2019, а Chanel заняла третье место в 2022 году.

Duncan Laurence – Arcade: смотрите видео онлайн

Chanel – SloMo: смотрите видео онлайн

Для справки! В 2020 году конкурс не проводился из-за пандемии COVID-19.

Пятую строчку занимает финский исполнитель Käärijä (настоящее имя – Ере Пойхонен) с 42 миллионами просмотров. Его энергичное выступление с песней Cha Cha Cha принесло Финляндии второе место после Швеции.

Käärijä – Cha Cha Cha Cha: смотрите видео онлайн