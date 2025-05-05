Співачка розповіла про це в інтерв'ю "ФАБРИЧНА, 12", передає Show 24. Джамала вперше поділилась, що в її мами цукровий діабет.

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Артистка зізналась, що часом відчуває провину перед батьками й рідними за те, що вона не мовчить. Але саме цього й прагнуть прибічники Кремля. За словами Джамали, росіяни чинили тиск на її близьких ще після треку "1944", що переміг на Євробаченні.

Мені хочеться перепросити у батьків за те, що я роблю, але не робити цього, я не можу. Просто сховатися й боятися – саме про це й мріє "руський мір". Думаю, це я їх настільки зачіпаю, що після "1944" вони влаштовували тортури під будинком моїх батьків. Досі у моєї мами цукровий діабет третього типу, тому їй важко далася моя перемога. Емоційно це було дуже важко та страшно, бо всіх залякували,

– поділилася Джамала.

Співачка додала, що її батьки хвилюються й через те, що у Криму окупанти відібрали їхній будинок, називаючи це "націоналізацією". Вся сім'я важко переживає ці події.

Коли сказали, що планують "націоналізувати" будинок батьків – огидне відчуття, коли у твої речі занурилися своїми лапами й порпаються... Звичайно, мій батько з мамою переживають,

– зізналась Джамала.

Артистка зазначила, що це будинок її батьків та дідуся. Вона виписалась звідти, коли поїхала на навчання. У саду біля дому її дідусь вирощував фрукти – інжир, хурму, гранат.

Нагадаємо, минулого року окупанти заявили, що відібрали майно у Джамали та інших українців у Криму, хоч не мають на це жодного права. Вони цинічно пригрозили, що хочуть влаштувати у домі санаторій для російських військових. Співачка зізнавалась, що не мовчатиме, а буде продовжувати боротися.