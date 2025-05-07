Друга репетиція відбулась у середу, 7 травня. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Суспільного Євробачення.

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У мережі опублікували 30-секундний фрагмент репетиції гурту Ziferblat. У ролику видно, як соліст гурту біжить до переду сцени, де його зустрічає блакитний світловий промінь. Ефектна динаміка відтворюється не тільки через музику та вокал, але й через світлові ефекти.

Друга репетиція Ziferblat: дивіться відео онлайн

Друга репетиція Ziferblat / Фото з інстаграму Суспільного Євробачення

Що відомо про виступ Ziferblat на Євробаченні-2025

Режисеркою номера є Марія Коростельова, яка при створенні надихалась українськими легендами. Зокрема, образом солов'я.

Костюми для гурту Ziferblat на Євробачення створив Іван Фролов. Вони символізують переродження та незламність духу.

Нагадаємо, гурт Ziferblat виступає у першому півфіналі Євробачення-2025, що відбудеться у вівторок, 13 травня. Порядковий номер України - 5.