Чи можуть ще пенсіонери отримати "тисячу Зеленського"?

Оформити вони можуть її не тільки за допомогою Дії, але й Укрпошти, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також У 2026 році "Нацкешбек" може змінитися: Мінекономіки переглядає умови програми

Відділення Укрпошти розпочали приймати заявки на допомогу у розмірі 1 000 гривень за програмою "Зимова підтримка" ще 18 листопада.

Подати її можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому з відділенні по всій Україні. Тобто станом на початок грудня українці все ще можуть отримати 1 000 гривень, якщо не подали заявку раніше.

Однак якщо людина отримує пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту, то їй не потрібно подавати заяву взагалі. Виплату буде нараховано автоматично на той самий спеціальний рахунок.

Ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком Дія, можуть звернутися до будь-якого відділення Укрпошти та заповнити письмову заявку на місці,

– пояснили у відомстві.

Отриману "тисячу Зеленського" можна використати у відділенні Укрпошти на такі потреби:

оплату комунальних та поштових послуг; купівлю товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва; передплати друкованих видань – газет чи журналів; благодійних внесків, зокрема на підтримку ЗСУ.

До якої слід витратити кошти?

Якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично – витратити їх можна до 25 грудня 2025 року.

Якщо ж через Укрпошту саме оформлена заявка – до 25 січня 2026 року.

Нагадаємо, що "зимову тисячу" через Укрпошту почнуть нараховувати вже з 6 числа. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ті ж, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня,

– написала Свириденко.

Цікаво! Загалом відомо, що понад 700 тисяч самостійно оформили заявку через Укрпошту. Ще для 1,8 мільйона людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.

Що ще слід знати про "зимову тисячу"?