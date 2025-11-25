Що повідомили в Укрпошті?
Отримати допомогу можна буде у стаціонарних та пересувних відділеннях компанії, яких понад 1 850, передає 24 Канал з посиланням на главу Укрпошти Ігоря Смілянського.
Учора тисячі людей, зокрема на прифронтових територіях – Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Запоріжжя тощо, – змогли завдяки Укрпошті скористатися програмою Зимова підтримка. Хтось придбав продукти, хтось сплатив комунальні, а хтось — передплатив українську пресу. У будь-якому разі маємо тисячі людей, чий настрій нам учора вдалося трохи покращити.
З вівторка, 25 листопада, Укрпошта поширює виплату "Зимової підтримки" на всі села країни. Наголошується, що допомога доступна у понад 26 000 точках присутності, зокрема й там, де крім Укрпошти та ЗСУ та ДСНС, нікого немає: тобто Оріхів, Білопілля тощо.
Є лише одна компанія в Україні, яка може зробити Зимову підтримку насправді інклюзивною – це Укрпошта. Ми прийдемо додому, якщо людина має інвалідність, і обов’язково довеземо підтримку, навіть якщо це село з 3 людей на прифронтовій Харківщині,
– написав Смілянський.
Важливо! На прифронтових територіях ще очікують на додаткові списки отримувачів і повідомлятимуть про можливість отримання допомоги в міру надходження фінансування та переліків. Однак очільник компанії пообіцяв, що обов’язково всі отримають свої виплати до свят.
Хто може оформити виплату в Укрпошті?
Укрпошта допоможе отримати та використати допомогу для найбільш вразливих категорій населення. Про це вже раніше писав Ігор Смілянський.
Компанія прагне надати підтримку таким людям:
- пенсіонерам, зокрема тим, хто є маломобільним;
- особам з інвалідністю;
- мешканцям прифронтових територій і сільських населених пунктів.
Нагадаємо! Подати заяву можна починаючи з 18 листопада і до 24 грудня.
Що ще слід знати про виплату через Укрпошту?
- Ще з 18 листопада відділення Укрпошти почали приймати заявки на оформлення "Зимової підтримки".
- Якщо пенсія чи інші соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту, то витратити їх можна до 25 грудня 2025 року. А коли заявку оформили у відділенні – до 25 січня 2026 року.
- Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026 року.