Як отримати безкоштовну доставку продуктів з АТБ?

Укрпошта пропонує доставку у будь-яке місто, село чи громаду всім, хто зробить замовлення із сайту АТБ, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укрпошти.

Дивіться також Більше можливостей для бізнесу: Укрпошта знизила ціни на доставку до 12 країн

Для цього потрібно зробити замовлення в АТБ на суму від 299 гривень та вагою до 30 кілограмів.

Тепер люди, які жили поза зоною сучасної роздрібної логістики, зможуть отримати продуктовий набір за вигідною ціною – разом із товарами для дому, побуту чи гігієни. Такий проєкт забезпечить доступність товарів для 100% населення,

– пишуть у компанії.

Зауважте, що скористатись безкоштовною доставкою можна до 30 листопада.

До слова, Укрпошта підписала угоду з українською компанією Modern Expo на постачання власних поштоматів. Зокрема, 70 поштоматів з'являться у Києві та 30 – в Одесі.

Нові поштомати дозволятимуть не лише отримувати посилки, а й надсилати листи, поступово замінюючи звичні поштові скриньки. Користуватися ними можна буде через мобільний застосунок "Укрпошта 2.0" або вводячи PIN-код на клавіатурі з металевими кнопками.

Поштомати працюватимуть автономно, без підключення до електрики та зв'язку, і відповідатимуть підвищеним стандартам безпеки: захист від води, пилу та механічних пошкоджень забезпечить їхню роботу за будь-яких погодних умов.

